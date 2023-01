Tennis | Musetti parteciperà agli Australian Open | l’azzurro recupera dall’infortunio

(Di martedì 10 gennaio 2023) E’ negativa la risonanza magnetica alla spalla. Lorenzopotrà partecipare ai prossimisi era infortunato alla spalla durante la finale della United Cup contro Tiafoe ed era stato costretto al ritiro. Arrivano allora buone notizie per la compagine tricolore che si appresta a giocare match importanti ed emozionanti a Melbourne (teste di serie) contro i migliori al mondo. (foto@Lolli/Feder-Fitp) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

I due azzurri sembrano aver smaltito i rispettivi problemi ...Buone notizie per Lorenzo, che giocherà regolarmente gli Australian Open 2023 . L'esito della risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto l'azzurro è negativo, si tratta soltanto di un'infiammazione alla spalla ...Matteo Berrettini scrive per l'Italia una pagina di storia e non è il solo: momento unico per il tennis azzurro ...Tra tornei di esibizione per alcuni, United Cup per altri e i primi eventi ATP dell’anno, cresce la fibrillazione per gli Australian Open. Il celebre “Happy Slam”, primo illustre appuntamento della st ...