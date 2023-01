Tennis | Australian Open | cambiano le regole | si potrà giocare anche se positivi al Covid

Ubitennis

Nole e Nick si sfideranno prima degliOpen, venerdì 13 gennaio alla Rod Laver Arena, in ... chiamato a una stagione da protagonista dopo il ritorno ai vertici delmondiale l'anno ...Come noto Carlos Alcaraz non prenderà parte agliOpen. Il numero uno al Mondo, che ora rischia anche la posizione nel ranking, ha dato infatti forfait per problemi fisici. Stando a indiscrezioni che arrivano dalla Spagna si sarebbe fatto ... Australian Open, quattro pretendenti al trono: chi la spunterà tra Alcaraz, Ruud, Tsitsipas e Djokovic Less than 10 minutes into the first episode of “Break Point,” the Netflix docuseries about professional tennis that launches Friday, Nick Kyrgios is seen practicing before last year’s Australian Open ...The upset propelled Kyrgios into the limelight, but not all of the attention was positive. What did Nick Kyrgios say about his famous victory against Rafael Nadal LONDON, ENGLAND ...