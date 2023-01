Tendenze unghie 2023 | le nail-art più richieste

(Di martedì 10 gennaio 2023) Quando ci occupiamo del nostro look e della cura estetica, oltre ai capelli e al make-up dobbiamo occuparci anche delle nostre. Queste ultime, infatti, meritano di essere valorizzate con smalti, forme e disegni ad hoc, e la-art ci viene incontro per ottenere dei risultati soddisfacenti. Cominciamo dunque a vedere quali sono le

Cliomakeup

All'interno di queste grandiche si ripropongono, seppure con tante varianti, a ogni stagione, esistono momenti di transizione, come quello che stiamo vivendo: abbiamo archiviato le ...QUALI SONO LE2023 TRA COLORI, FINISH E NAIL ART Iniziare a scoprire a inizio anno le2023 è molto utile per incominciare a scovare tante idee da cui lasciarsi ispirare per le ... Unghie 2023: le tendenze colore, finish e nail art Le tendenze unghie 2023 per rendere le mani ancor più seducenti: ecco quali saranno le nail-art più richieste durante l'anno nuovo.Vi presentiamo: il mix perfetto tra quadrato e ovale. «Le unghie squadrate sono attualmente non solo la forma più popolare, ma anche la più desiderata e gratificante» ...