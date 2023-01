“Tempesta perfetta” Allarme per la carenza di farmaci | quali mancano

Il Fatto Quotidiano

Parla di 'in un bicchier d'acqua' il presidente della Figisc - Confcommercio, Bruno Bearzi, di fronte alle 'ingiuste accuse di speculazione ai danni dei gestori'. Il Governo '...LE CAUSE DELLA '' "Le cause - continua Mandelli - sono quelle di cui abbiamo più volte parlato. Da un lato il fatto che alcuni principi attivi che venivano utilizzati per altre ... Ue, altro che Qatargate: nel 2023 potrebbe arrivare una tempesta perfetta Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Gentile Direttore, il capodanno è occasione dei bilanci e buoni propositi per il nuovo anno. Nel triennio della pandemia il dibattito pubblico sulla medicina del territorio si è sviluppato in tre fasi ...