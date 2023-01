“Temperature in aumento | siccità ed eventi estremi” Clima | il 2022 anno nero per l' Italia | il più caldo dal 1800

Eco dalle Città

...CFC sono anche gas serra e il loro uso continuato e incontrollato avrebbe innalzato le... ridurre i gas serra e quindi limitare l'della temperatura". La risposta globale unificata ...... con il tasso dipiù alto di qualsiasi altro continente del mondo. Diversi paesi dell'Europa occidentale e meridionale hanno registrato lepiù alte almeno dal 1950. In tutto il ... Copernicus, bilancio 2022: eventi climatici estremi, temperature ... Il 2022 è stato un anno di record per il clima: estate con temperature più alte e l'autunno è il terzo più caldo.Il servizio Ue per il Cambiamento Climatico Copernicus ha pubblicato il Global Climate Highlights 2022 (in allegato in basso,ndr) una sintesi su temperature, concentrazioni di gas serra ed eventi clim ...