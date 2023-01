QuiFinanza

aderisce a Confindustria Taranto. Una scelta ben precisa quella voluta dall'azienda che punta così a ribadire l'attenzione nei confronti dell'intero territorio jonico, e a ...Nuovo traguardo raggiunto per, che quest'anno ha ricevuto il riconoscimento di "Best Workplaces for Millennials 2022" . La classifica è stata stilata da Great Place to Work, che da sei anni si ... Teleperformance Italia è tra i “Best Workplaces for Millennials 2022” Roma, 10 gen. (askanews) - Teleperformance Italia aderisce a Confindustria Taranto. Una scelta ben precisa quella voluta dall'azienda che punta ...