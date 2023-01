Taranto | è morto Franco Sebastio | ex procuratore della Repubblica Fu anche assessore comunale di Bari | era presidente dell' Edicola del Sud

Leggi su noinotizie

(Di martedì 10 gennaio 2023) Scrive Alessandro Marescotti, Pracelink: Èl’ex. Sono addolorato. Gli avevo telefonato qualche giorno fa, il 2 gennaio. Una telefonata di cortesia. Lo avevo sentito molto affaticato, con una voce strana, come se stesse dormendo e allora ho pensato che lo avevo chiamato in un momento inopportuno. Ci siamo scambiati poche frasi. Ha risposto con molta gentilezza, con tono laconico ma bonario. Mai avrei immaginato questo epilogo. Di lui mi ricordo in particolare il giorno in cui, con Piero Mottolese, andai in Procura a consegnargli le analisidiossina sul pecorino. Una giornata di sole. Ci disse che dovevamo allegare ai dati di laboratorio una paginetta di accompagnamento: “Non scrivete un romanzo, giusto una paginetta per dire cosa state ...