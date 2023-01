Tajani conferma l’invio dei sistemi di difesa all’Ucraina | “Nessun freno” Ma rimangono da risolvere problemi tecnici ed economici

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’Italia tira dritto, almeno stando alle dichiarazioni del governo, sul sesto pacchetto di armi. Nonostante i temporeggiamenti delle settimane scorse, legati sia a questioni tecniche che economiche, il ministro degli Esteri, Antonio, ha assicurato che “non ci sono freni sulla consegna dello scudo per laaerea in Ucraina, abbiamo votato il rinnovo dell’autorizzazione a inviare armi a Kiev in un contesto europeo e della Nato, previa informazione del Parlamento”. Roma, però, deve mettersi d’accordo con Parigi, dato che il progetto dello scudo diaerea Samp/T è italo-francese: “Stiamo lavorando intensamente con i francesi, ci sono deida, per gli aspetti militari non burocratici, il ministro della ...

Il Fatto Quotidiano

... non ha ottenutodall'ambasciata italiana sulla presentazione della domanda anche da parte ...la richiesta di cittadinanza ai figli di Bolsonaro e soprattutto sollecito il ministroa ...Nessuna frenata del governo sull'invio di armi in Ucraina, il ministro degli Esteri Antoniola scelta dell'invio di armi a Kiev: "Non ci sono freni sulla consegna dello scudo per la difesa aerea in Ucraina, abbiamo votato il rinnovo dell'autorizzazione a inviare armi a Kiev ... Tajani conferma l’invio dei sistemi di difesa all’Ucraina: “Nessun freno” L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato all’ospedale AdventHealth Celebration, in Florida, dove si trova dallo scorso 30 dicembre, dopo aver accusato «forti dolori addominali». Lo ...Nessuna frenata del governo sull'invio di armi in Ucraina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani conferma la scelta dell'invio di armi a Kiev: “Non ci sono freni sulla consegna dello scudo per la di ...