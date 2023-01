Svolta Orsolini | così cambia il suo futuro a Bologna

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

del match dopo 4' di gioco: lancio in profondità di Zaniolo per Dybala, l'argentino viene ... Getty Images Al 30' si fa vedere anche il Bologna: cross di Lykogiannis per. L'esterno prova ...La squadra di Motta ha gestito meglio il pallone e laè arrivata al 22:ha provato a calciare in porta al volo dal limite colpendo però Lykogiannis, l'impatto ha dato il via a una ... Bologna-Atalanta, vittoria in rimonta per 2-1. A Orsolini rispondono Koopmeiners e Hojlund L'Atalanta riesce a trovare il successo dopo due mesi, contro il Bologna. I bergamaschi recuperano punti sulla zona Champions League, dopo il pareggio dell'Inter..Il ricettario mitteleuropeo di suor Antonija Orsolina è stato opportunamente ristampato in occasione del 350° anniversario dall'arrivo delle Madri Orsoline a Gorizia. La presentazione del nuovo prodot ...