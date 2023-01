Svelati i coach dei talent | The Voice Senior e The Voice Kids

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il conto alla rovescia è, ormai, iniziato e tutto sembra essere pronto per i dueshow della Rai condotti – ambedue – da Antonella Clerici. Parliamo, ovviamente dei due rispettivi programmi: Thee Theche, molto presto, andranno a impreziosire il venerdì sera di Rai 1. Difatti, il primo appuntamento con la terza edizione della versioneavrà inizio venerdì prossimo 13 gennaio con sette puntate totali, al quale farà seguito lo spin off – la versione– con la messa in onda di nove puntate. E, visto l’avvicinarsi della prima puntata, ecco le novità e i nomi deidi ambedue le versioni. Idella terza edizione delThe ...