Susanna Giovanardi | la cerniera del vestito scende fino al punto giusto | visione non per deboli di cuore – FOTO

(Di martedì 10 gennaio 2023)si distrae e provoca l’aperturaaldelladel. Un sogno ad occhi spalancati per i fan: che panorama! La sportiva,si sta facendo spazio per diventare un volto interessante nel mondo dello sport e più propriamente nel tennis. La web influencer si sta impegnando tantissimo a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il Veggente

Stiamo parlando della meravigliosa, una delle tenniste più affascinanti insieme a colleghe come Camila Giorgi . Classe 1999, laureata in Scienze motorie e nota per aver ...Ha optato per lustrini e paillettes anche la bellissima tennista italiana, che sprizza eleganza da tutti i pori. A un dolcevita nero ha abbinato una gonna piuttosto appariscente e ... Tennis, pizzo e trasparenze: Instagram fa la ola – FOTO Susanna Giovanardi si distrae e provoca l’apertura fino al punto giusto della cerniera del vestito. Un sogno ad occhi spalancati per i fan: che panorama! La sportiva, Susanna Giovanardi si sta facendo ...Tennis, Instagram fa la ola: la giocatrice azzurra ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue foto in intimo, tra pizzo e trasparenze.