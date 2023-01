Supplenze | proroga e conferma docenti che hanno lavorato fino al 23 dicembre Le vacanze di Natale vengono retribuite?

(Di martedì 10 gennaio 2023) I contratti riguardanti l’attribuzione dellebrevi o temporanee producono spesso un numero non indifferente di quesiti tra i giovanialle prime esperienze. Coloro cheassuntial giorno precedente l’inizio della pausa natalizia, riservano frequentemente dei dubbi in merito alla possibile o meno retribuzione del medesimo periodo di sospensione delle attività didattiche. Proviamo a chiarire le idee sudel contratto quando in mezzo ci sono le. Scendendo nel dettaglio, una giovane docente ci chiede se, avendo avuto una supplenza al 232022, il periodo di sospensione delle attività didattiche corrispondenti alledi, le verrà ...

Orizzonte Scuola

Il sistema universitario guadagna 400 milioni ma la spesa percrolla di 270 e gli ... L'articolato poilo stato di emergenza e rifinanzia gli aiuti agli enti locali e le agevolazioni ...Il governo ha incrementato di 150 milioni di euro il fondo per il pagamento dellebrevi e saltuarie con il Dl 179 del 23 novembre chegli sconti sul carburante ma, ad oggi, nulla è ... Supplenze, anche per il 2023/24 scuole dell’infanzia paritarie possono assumere insegnanti delle graduatorie dei servizi educativi con titolo idoneo Proroga smart working (per lavoratori fragili) Con la manovra 2023 è arrivata anche la proroga allo smart working per i lavoratori fragili. Per tutte le altre categorie, compresi i genitori di figli u ...Mentre in questi giorni è in corso l’accreditamento con emissione speciale degli arretrati per docenti e personale Ata per gli anni 2019-2021, il personale scolastico del Friuli Venezia Giulia è senza ...