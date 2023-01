Supercoppe e Messi contro CR7 | Arabia Saudita al centro dei riflettori

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo i Mondiali in Qatar, il calcio torna nuovamente protagonista in Medio Oriente, questa volta in. Nonostante le polemiche sui diritti umani e non solo dei mesi scorsi, il mondo del pallone farà visita ai sauditi portando tre eventi di grande rilevanza nel Paese. Nel giro di poco più di una settimana, infatti, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.