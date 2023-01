Supercoppa spagnola 2022 23 | dove vedere i match in tv e in streaming

Goal.com

Commenta per primo Gennaro Gattuso , allenatore del Valencia , ha parlato in conferenza stampa prima della semifinale dicontro il Real Madrid : 'Ancelotti Lui sa che ho molta stima nei suoi confronti sia a livello umano che a livello calcistico. I problemi tra di noi sono stati a livello lavorativo ...Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , ha parlato, in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il Valencia , di Gennaro Gattuso , suo ex giocatore ai tempi del Milan: Ancelotti su Gattuso Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ... Supercoppa di Spagna 2023, Real Madrid-Valencia dove vederla ... Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti hanno condiviso molti anni speciali al Milan prima di affrontarsi come allenatori. Si incontreranno di nuovo ...SUPERCOPPA SPAGNOLA - Queste le parole dell'allenatore del Valencia in conferenza stampa: "con Ancelotti non si tratta di temi personali. Lui allenava il Napoli ...