Su YouTube primo episodio del cortometraggio sul futuro di Lancia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Dopo il lancio del trailer durante ilDesign Day, tenutosi lo scorso 28 novembre, da oggi è on air sul canaledel marchio, visibile al seguente link, la versione integrale della prima puntata deldal titolo “Nuovo Rinascimento. Ilnelle nostre radici”. “Ilrappresenta per noi un bellissimo racconto che riassume i mesi di lavoro fatti insieme, le presentazioni, gli sforzi e l’impegno di tutti per il successo di questa rinascita che per me è un sogno che diventa realtà. Perchè il Rinascimento diè un percorso strategico attraverso il quale puntiamo a diventare un marchio desiderabile, credibile e rispettato nel segmento premium europeo” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio ...