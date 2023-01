Su Orlandi 40 anni di indagini inutili | dal venditore di cosmetici a “Renatino”

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Quando scompare, Emanuelaindossa una camicetta bianca, jeans e scarpe da ginnastica. Ha 15ed è appena uscita dalla lezione di musica in piazza Sant'Apollinare. È il 22 giugno 1983. Saluta le compagne di corso Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini. Ma non sale sull'autobus con loro. Da quel momento della figlia di Ercole, commesso della Prefettura della casa pontificia, non si sa più nulla. Quarant'dopo il Vaticano, dove la giovinetta ha abitato con la famiglia fino alla misteriosa sparizione, ha deciso di riaprire le. La Procura della Repubblica di Roma di inchieste ne ha fatte molte, alternando false speranze e delusioni. Il Vaticano ora prova arileggere la mole di documenti e testimonianze raccolte nel tempo cercando di far luce su uno dei più intricati misteri ...