Stretta dei giudici su Bolsonaro | i giudici chiedono il blocco dei beni

(Di martedì 10 gennaio 2023) L'assalto ai palazzi del Parlamento e del governo a Brasilia da parte dei suoi sostenitori che contestano la vittoria alle scorse elezioni di Lula travolge anche l'ex presidente Jair. Il vIce-procuratore generale della Corte dei conti brasiliana, Lucas Rocha Furtado, ha chiesto ildeidinonché del governatore del Distretto federale Ibaneis Rocha e dell'ex segretario alla Sicurezza pubblica del Distretto federale Anderson Torres. Come riporta Cnn Brasil il procuratore chiede inoltre "l'indisponibilità dei" anche per "altre parti responsabili, in particolare dei finanziatori dei suddetti atti illegali". "Puniremo tutti i responsabili. Chi ha compiuto gli atti, chi li ha finanziati, chi li aiutati con azioni od omissioni" ha tuonato Alexandre de Moraes, giudice ...

Sky Tg24

...leader emerge quanto sia fondamentale il settore della difesa. Il premier Kishida ha parlato con Meloni della nuova strategia di sicurezza del Giappone e ha dichiarato di aspettarsi una...Nell'immagine ripresa il 24 dicembre, ad esempio, in unocrematori della capitale è comparso un ... la rende più trasmissibile della sua parente più, XBB.1 La mutazione permette infatti a ... Stretta ultras, verso divieto trasferte. Giudice non convalida arresto: liberi 2 romanisti Case green, ora la svolta può arrivare davvero. Il provvedimento era sul tavolo di Bruxelles già dicembre 2021, quando il Messaggero ne aveva dato la prima anticipazione. Il ...Speculazione sì, speculazione no. E' il dibattito delle ultime ore di fronte al rincaro dei prezzi dei carburanti in tutta Italia. In realtà, come emerge dai dati settimanali diffusi dal ministero del ...