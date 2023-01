Stoltenberg | ' esaurite scorte armi | aumentare produzione'

Agenzia ANSA

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sottolineando che, "nel lungo periodo, la soluzione ora è aumentare la produzione di armamenti e i ministri della Difesa della Nato hanno esaurito le loro scorte per fornire aiuti all'Ucraina."