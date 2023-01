Stoltenberg | Esaurite le scorte di armi | aumentare la produzione

Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jenssottolineando che, "nel lungo periodo, la soluzione ora e' aumentare la produzione di armamenti e i ministri della Difesa della Nato ...Patrushev, fedelissimo di Putin: 'Guerra è scontro con Nato, Usa e Inghilterra, non conflitto tra Mosca e Kiev'. Lapin nuovo capo di Stato maggiore russo.: 'le scorte di armi'. Proseguono combattimenti per il controllo delle roccaforti del Donbass. Zelensky: 'A Soledar la terra è ricoperta dai ... Ucraina, ultime notizie. Soldati ucraini in Usa per addestramento su Patriot. Meloni, garantire ... Gli ultimi aggiornamenti sul conflitto Ucraina Russia: le forze armate di Putin nonostante hanno un calo di armi non si arrestano ...Oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato: “Esaurite le scorte d’armi. Aumentare la produzione!”, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, 13 minuti ...