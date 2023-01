“Sto male” Paura durante il tg | malore improvviso in diretta per la giornalista Immagini choc Video

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 gennaio 2023)il telegiornale: unaha rischiato di svenireil collegamento con la conduttrice in studio. Le, riprese in, sono state caricate su Twitter e sono diventate virali in pochissime ore. La giovane inviata ha mostrato massima professionalità, nonostante non fosse certamente in buone condizioni di salute, come è possibile comprendere una volta visionato il. I telespettatori si sono preoccupati non poco e hanno immediatamente chiesto cosa fosse successo. Era in corso il telegiornale, quando lain collegamento è sembrata in difficoltà e ha rischiato seriamente di svenire davanti alle telecamere. Dallo studio si è poi deciso di togliere subito ledell’inviata e la ...