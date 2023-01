Stanotte tornano i premi condannati all' oblio e poi riabilitati

Leggi su iodonna

(Di martedì 10 gennaio 2023) È tutto pronto per i Golden Globes 2023. L’80esima edizione deisi svolgerà stasera/a Beverly Hills. Un ritorno in diretta sulla NBC – in Italia su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 2 circa – dopo lo stop a causa della pandemia, e l’edizione 2022 disertata da tutti i divi per lo scandalo di una percentuale risicata di membri di colore nell’Associazione della stampa estera (HFPA). Ora, aggiustato il tiro con le garanzie della presidente Helen Hoehne sulla buona ripartizione delle quote, il glamour come se nulla fosse successo torna di casa con red carpet e una sfilza di presentatori e ospiti. Di alcol e bei discorsi di ringraziamento. Tranne quello di Brendan Fraser – vittoria ipotecata per l’interpretazione in The Whale. L’unico rimasto in cagnesco con i Golden Globes in seguito alle accuse di molestie mosse all’ex presidente ...