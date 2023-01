Stade Brestois-Lille mercoledì 11 gennaio 2023 ore 19 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 10 gennaio 2023) Regolato il Troyes senza troppi problemi con un secco 2 a 0, ildi Fonseca si rituffa nel campionato e va a far visita allo. I biancorossi hanno finalmente trovato il nuovo allenatore, che dovrebbe guidare il sodalizio verso una tranquilla salvezza. Si tratta di Eric Roy, 55 anni, ultimo incarico come direttore sportivo del Watford e ultima InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Loha annunciato un colpo di mercato in difesa, che va a rinforzare la rosa di Bruno Grougi . Si tratta di Kenny Lala , difensore che ha risolto il suo contratto con l'Olimpiakos e dall'...Oggi 30 ottobre 2022 si sono giocate le partite valide per la 13° giornata della Ligue 1, il massimo campionato francese. L'unico 0 - 0 fino a questo momento è quello dellocontro lode Reims, mentre l'altro pareggio è l'1 - 1 tra Nantes e Clermont Foot. Vince senza problemi il Rennes, in casa, contro il Montepllier col punteggio di 3 - 0. Di Terrier,... Formazioni Stade Brestois-Lille | Pronostici e quote | 11-01-2023 Le Stade Brestois reçoit le LOSC, ce mercredi (19 h), à Francis Le Blé lors de la 18e journée de Ligue 1. Voici la composition concoctée par Eric Roy pour sa première en championnat sur le banc ...C'est assurément un très joli coup qu'a réalisé Brest sur ce mercato d'hiver avec l'arrivée en transfert libre de Kenny Lala (31 ans), qui avait été libéré de son contrat par l'Olympiakos Le Pirée. L' ...