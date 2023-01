Squadre e ospiti di Boomerissima il 10 gennaio | da Elettra Lamborghini a Pezzali e Facchinetti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 10 gennaio 2023) Al via l’atteso programma di Alessia Marcuzzi che segna il suo debutto in Rai. La vedremo stasera, martedì 102023, per la prima puntata su Rai2, in prima serata. Tanti gliche si alterneranno aper mettersi alla prova settimana dopo settimana; due lein sfida l’una contro l’altra. Da un lato ci saranno i boomers, dall’altro i millenials, al centro lei che da Mediaset passa (o meglio, torna) in Rai per un nuovo programma al via stasera, che promette di conquistare tutti. I team che si sfideranno nella prima puntata saranno composti da: Francesco, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomers; mentre, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi andranno a ...