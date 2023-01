Spread Btp - Bund sotto i 194 punti

Agenzia ANSA

Le contrattazioni sul mercato obbligazionario dei Titoli del Tesoro portano lotrae Bund a dieci anni sotto i 194 punti della vigilia, a 193,6 punti. Il rendimento del decennale italiano sale leggermente al 4,186% mentre quello tedesco resta stabile al 2,22 per cento.Lotrae Bund tedeschi scende attorno ai 195 punti base. Il rendimento del titolo decennale viaggia sul 4,2%. Sul listino principale di Piazza Affari in positivo i petroliferi, con Eni che ... Spread Btp-Bund apre in rialzo a 201 punti base (ANSA) - MILANO, 10 GEN - Le contrattazioni sul mercato obbligazionario dei Titoli del Tesoro portano lo spread tra Btp e Bund a dieci anni sotto i 194 punti della vigilia, a 193,6 punti. Il ...L’annuncio del ministero dell’Economia e delle Finanze: la data dell’emissione sarà individuata in relazione alle condizioni di mercato: intanto nelle aste del 12 gennaio non verranno offerti titoli c ...