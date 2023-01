Euronews Italiano

... Francesco Cipri, 40 anni e Giuseppe Martinello, 45 anni, entrambi originari della provincia di Agrigento, accusati di lesioni per aver preso aMoussa Balde, 23 anni, ildella ...... 45 anni, entrambi originari della provincia di Agrigento, i tre ventimigliesi accusati di lesioni per aver preso a, il 19 maggio 2021: Moussa Balde , 23 anni, ildella Guinea, che ... Sprangate a migrante: i tre imputati condannati a 2 anni Il giudice di Imperia Marta Maria Bossi ha condannato oggi a 2 anni di reclusione ciascuno Ignazio Amato, 29 anni, originario di Palmi (Reggio Calabria), Francesco Cipri, 40 anni e Giuseppe Martinello ...Prima preso a sprangate a Ventimiglia, città di confine, crocevia di migranti sistematicamente respinti dalle autorità francesi. Pochi giorni dopo, suicida nel centro Cpr di via Brunelleschi, a Torino ...