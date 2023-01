Sport in tv oggi martedì 10 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 10 gennaio 2023)10, giornata di ricca diivi da seguire. Si parte fin dalle prime ore del mattino con i tornei di tennis di scena in Australia. In particolare terranno banco le qualificazioni agli Australian Open sempre più vicini oltre ai tornei di Adelaide e di Hobart. Si gioca anche ad Auckland (Nuova Zelanda), per arrivare pronti al primo Slam del 2023.invernali in evidenza con la Coppa del Mondo di sci alpino a Flachau (Austria) con le donne e a Wengen (Svizzera) con gli uomini: slalom femminile e prova cronometrata di discesa maschile da seguire. Vedremo se Mikaela Shiffrin saprà allungare la sua striscia di successi, entrando sempre più nella leggenda del Circo Bianco. Rimanendo sulla neve assisteremo anche alla Coppa del Mondo di snowboard, con lo ...

Sono molto contento di quello che abbiamo fatto, contro la Roma, stiamo migliorando e creiamo anche occasioni contro Roma o Atalanta, cercheremo di fare sempre un po' ...Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato al termine della partita persa contro l'Atalanta al Dall'Ara Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky. PAROLE - "Credo che abbiamo fatto una buona prestazione, come contro la Roma. Alla fine abbiamo avuto due occasioni contro, una alla fine perché eravamo sbilanciati per il pareggio, ... Calendario Sport Invernali oggi: orari 10 gennaio, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport Oggi, martedì 10 gennaio, giornata di ricca di eventi sportivi da seguire. Si parte fin dalle prime ore del mattino con i tornei di tennis di scena in Australia. In particolare terranno banco le quali ...Queste le pagelle di Salernitana-Milan: Tatarusanu 5.5: non ha grosse pratiche da sbrigare, se non un paio di uscite alte che effettua in maniera sicura. È… Leggi ...