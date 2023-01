Spoil system | la proposta di Cassese | “Serve una classe dirigente neutrale”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Che il sistema delle spoglie funzioni male, è sotto gli occhi di tutti. Se avesse funzionato, non saremmo qui a lamentarci ogni giorno del malfunzionamento delle pubbliche amministrazioni”. Lo scrive Sabinoin un editoriale sul ‘Corriere della sera’, lanciando unache possa superare l’attuale. “Il governo si trova ora dinanzi a un bivio: mettersi sul piano inclinato dell’allargamento del sistema delle spoglie, oppure fare un passo indietro, abbandonarlo, dotare il Paese di una burocrazia stabile, robusta, capace, ben selezionata, imparziale,e leale rispetto a qualunque forza politica – scrive ancora– Si tratta di far prevalere la qualità delle persone e non lo spirito di parte; di scegliere non persone fedeli, ma ...

Lo scrive Sabino Cassese in un editoriale sul 'Corriere della sera', lanciando una proposta che possa superare l'attuale. 'Il governo si trova ora dinanzi a un bivio: mettersi sul ...L'AQUILA - Si consuma oggi il passaggio di consegne, accompagnato negli ultimi giorni da polemiche tra centrodestra e centrosinistra sulloe sulle consulenze assegnate durante il mandato, tra Giovanni Legnini , 62 anni, ormai ex commissario straordinario di governo per la ricostruzione post sisma del Centro Italia 2016 e ...Lo scrive Sabino Cassese in un editoriale sul ‘Corriere della sera’, lanciando una proposta che possa superare l’attuale spoil system. “Il governo si trova ora dinanzi a un bivio: mettersi sul piano ...Secondo Lorenzo Fontana, “il centrodestra fatica a trovare uomini di apparato da poter spendere nelle posizioni importanti”. Il presidente della Camera, in un’intervista a Quarta Repubblica, su Rete 4 ...