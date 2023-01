Spoil System | il modello Cassese toglierebbe alibi alla politica

Adnkronos

Barbuzza, alla guida del Parco da maggio 2020, ha ringraziato e comunicato la propria disponibilità per una eventuale continuazione alla guida dell'Ente che adesso, per effetto dello...Lo scrive Sabino Cassese in un editoriale sul 'Corriere della sera', lanciando una proposta che possa superare l'attuale. "Il governo si trova ora dinanzi a un bivio: mettersi sul piano ... Spoil system, la proposta di Cassese: "Serve una classe dirigente neutrale" Secondo Lorenzo Fontana, “il centrodestra fatica a trovare uomini di apparato da poter spendere nelle posizioni importanti”. Il presidente della Camera, in un’intervista a Quarta Repubblica, su Rete 4 ...(Adnkronos) – Ogni nuovo governo, puntualmente, recrimina sul cattivo funzionamento della macchina della pubblica amministrazione. E tenta di cambiare quello che riesce a cambiare. Persone, ruoli, org ...