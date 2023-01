Speculazioni su benzina e diesel | la Guardia di Finanza | «Controlli su tutta la filiera» Un nuovo taglio alle accise in arrivo?

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il prezzo disale, assieme al sospetto di. Più di un sospetto, dato che oltre metà dei distributori di carburante su strada sarebbe fuori legge. Questo è quanto emerge drilevazioni delladi, oggi illustrati dal comandante generale Giuseppe Zafarana all’attenzione della premier Giorgia Meloni e del ministro di Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti. Le forze dell’ordine hanno effettuato 5.187 interventi rilevando 2.809 irregolarità negli ultimi 10 mesi, riporta la Repubblica. Nella maggior parte dei casi (2.092) i distributori non avevano comunicato al Ministero il prezzo stabilito. Cosa che per legge deve essere fatta ogni otto giorni. Negli altri casi (717), invece, è stato rilevato una mancanza di trasparenza nel prezzo mostrato al ...

