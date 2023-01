Spavento per Morata | la moglie è in terapia intensiva dopo il parto della quarta figlia

OA Sport

Alice Campello, moglie del giocatore dell'Atletico Madrid Alvaro Morata, è finita in terapia intensiva dopo il parto Alice Campello, moglie italiana del giocatore dell'Atletico Madrid Alvaro Morata, è ...Poi i ringraziamenti all'équipe medica: "Non smetteremo mai di ringraziarlil'affetto che ci hanno dato in ogni momento,la loro professionalità,non averci mai fatto sentire soli posso ... Rugby, Italia: spavento per Tommaso Allan, brutto scontro ma sta bene Grande spavento “Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo ... Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci ..."Dopo il parto ha avuto delle complicazioni". I fan sono preoccupati per l'influencer. Ecco come sta Alice Campello, ricoverata in terapia intensiva.