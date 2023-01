Spare Il minore | l’appassionante libro verità con cui Harry si mette a nudo

Vogue Italia

Il titolo è stato tradotto in italiano con 'il' , ma è un rimando al detto inglese: 'An Heir and a', un erede e una riserva . Questo è il nomignolo con cui è stato etichettato il ...Pubblicato a mezzanotte, "- il" è già primo nella classifica dei bestseller su Amazon UK ed è destinato a diventare uno dei libri più venduti dell'anno. L'autobiografia di Harry, scritta ... "Spare – Il minore", 9 rivelazioni dal memoir del principe Harry Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In "Spare-Il minore", il principe Harry parla anche della prima volta in cui è entrato nella casa del fratello e di Kate Middleton.