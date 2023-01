Yahoo Finanza

... Matteo Politano Entra in scena, a fine gara, e come mamma chioccia difende tutti i suoi ...prende questione con un giornalista spiegando che non esiste un problema di gerarchia su chii ...E poi, per la miseria, così siun rigore: alto, forte, all'incrocio. E meno male che era il ...chi) di far battere a lui il primo rigore (ma su questo tornerò successivamente alla voce). Spalletti tira dritto: “Complotto Il sistema si può migliorare” Corriere dello Sport – Spalletti tira un sospiro di sollievo per Kim, le condizioni pre-Juve. La situazione di Kim Minjae non sembrerebbe preoccupare in maniera eccessiva, ma verrà valutata con più ...Il Napoli vince a Genova con una prestazione super di Osimhen. Elmas chiude i conti dal dischetto, nel primo tempo l'errore di Politano.