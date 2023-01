Soumahoro | il compagno stivalidigomma è in fuga da sé stesso

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sic transit gloria mundi e gli stivali dalle sette leghe non possono proteggerti in eterno. Leghe dei braccianti, leghe di oro e fango, leghe come seghe: tante ne ha dette Aboubakarpreparando la lunga marcia fino a Montecitorio, finché qualcuno, proprio a sinistra, s’è stufato e gliele ha fatte franare addosso. Seppellendolo. Di colpo ilAbou torna a galla, annuncia con patetica pomposità il suo passaggio al gruppo misto – mai dimettersi da niente, per carità, poi prova a dire che non si integrano. Ma il suo eloquio inguaribilmente sindacalese a questo punto è una pistola scarica. L’eroe dagli stivali impantanati non pareva, neanche allora, un fulmine di guerra: insiste, ha deciso di spingere usque ad nauseam sul ruolo del negro poareto, “negro da cortile”, come piace dire aper definirsi uno che, ...