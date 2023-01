Sospiro di sollievo Musetti | solo un' infiammazione | ' In Australia ci sarò'

OnRugby

diper Lorenzo Musetti. Il 20enne azzurro, numero 19 al mondo, si è sottoposto a una risonanza magnetica alla spalla destra a Melbourne dopo il dolore avvertito nella finale di United ...Mourinho si gode la sua Roma e i tifosi giallorossi tirano un doppiodi, scrive Paolo Dani su Il Tempo. Il primo per il punto d'oro portato via da Milano contro una delle pretendenti al titolo: senza sottovalutare il come e il quando è arrivato il gol ... L'Irlanda tira un sospiro di sollievo: Jonathan Sexton sta meglio ... Sospiro di sollievo per Lorenzo Musetti. Il 20enne azzurro, numero 19 al mondo, si è sottoposto a una risonanza magnetica alla spalla destra a Melbourne dopo il dolore avvertito nella finale di United ...Attimi di panico quando Essien della Old Dominion University ha accusato un malore nella sfida contro la Georgia Southern: immediati i soccorsi, il giovane cestista è poi tornato a casa con il resto d ...