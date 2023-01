Sono giovane eppure non ho fiducia nel futuro

Leggi su dilei

(Di martedì 10 gennaio 2023) Stiamo vivendo un’epoca di grandi incertezze. Per questo tante persone giovani vedono stagliarsi nuvoloni grigi e minacciosi sul loro, perchè si sentono soli, non hanno lavoro oprecari, con un budget mensile che si esaurisce in un attimo. Le loro ambizioniscoraggiate, i progetti frustrati. E intorno hanno un mondo che traballa, in bilico tra catastrofi naturali e echi di guerra. È una condizione subdola È comprensibile dunque che tanti non abbianonelquesta è una condizione subdola, perchè si configura come una specie di paralizzante comfort zone. Ovvero: se non honel, tanto vale non fare nulla, non tentare di cambiare, non dare spazio alla progettualità. Me ne sto nel mio angolino, protetta, ...