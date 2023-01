SoniVie raccoglie 60 milioni di dollari nel Round C di finanziamento e nomina nuovi membri del Consiglio di amministrazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) - I fondi, messi a disposizione daiinvestitori e dagli attuali azionisti, saranno utilizzati per supportare il percorso clinico e regulatorio dell'azienda verso il Pre-Market Approval FDA della sua tecnologia TIVUS™ per il trattamento dell'ipertensione TEL AVIV, Israele, 10 gennaio 2023 /PRNewswire/Ltd. ("" o la "Società"), azienda di dispositivi medici che sviluppa una soluzione proprietaria per il trattamento dell'ipertensione, ha annunciato oggi il completamento di undi serie C da 60di. Tra i principali finanziatori figurano Andera Partners, con la partecipazione di Supernova Invest e Omega Funds. Ha partecipato anche TechWald, attuale azionista di. In concomitanza con il ...