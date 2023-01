Sondaggio politico La7 | FdI inarrestabile e schianto del Pd Anche da Mentana le cifre mai viste

TGLA7

Volo di Fratelli d'Italia, schianto del Pd. Sembra inarrestabile la discesa di consensi per il partito guidato dal dimissionario Enrico Letta. Secondo unSWG per il TGLa7, il partito di Giorgia Meloni continua a macinare consensi tra gli italiani mettendo a segno un +31,3% (+0,7 rispetto al 19 dicembre 2022). 'Il massimo storico' ha ...Secondo un recentedi Safeguard Defenders , una Ong per i diritti umani , la Cina ha istituito almeno 54 ... ma anche "crimini" politici come il dissenso- a tornare in Cina per ... Il sondaggio politico di lunedì 9 gennaio 2023 Volo di Fratelli d’Italia, schianto del Pd. Sembra inarrestabile la discesa di consensi per il partito guidato dal dimissionario Enrico Letta.A poco più di un mese dale prossime elezioni regionali in Lombardia, l’istituto Ipsos ha diffuso un nuovo sondaggio effettuato tra il 27 dicembre e il 3 gennaio. Per quanto riguarda i… Leggi ...