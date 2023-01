Sondaggi Ipsos | Fdi sfiora il 32% | Pd sempre più giù

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gli ultimidel 2022 didanno Fratelli d’Italia in ulteriore crescita al 31,7% (+0,3% rispetto alla rilevazione del 24 novembre). Aumenta così il distacco dagli avversari: il M5S, seppur in leggero aumento, è distante quasi 15 punti al 17,6%, il Pd invece perde nove decimi scivolando al 16,3%. Chiude in positivo la Lega salendo dal 7,3% al 7,8% e distanziando così Azione/Italia Viva in rialzo di due decimi al 7%. In calo invece le quotazioni di Forza Italia che cede lo 0,6% attestandosi al 6,2%. L’ultima forza politica sopra la soglia di sbarramento del 3% è l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi sondata al 3,8%, in calo dello 0,4%. Sotto, Italexit grazie ad un balzo in avanti (2,3%) supera +Europa in flessione al 2%. Chiudono Noi Moderati, Unione Popolare e Italia Sovrana con percentuali racchiuse tra l’1% e il 2%. In termini di ...