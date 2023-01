(Di martedì 10 gennaio 2023) Fratelli d’Italia ha chiuso il 2022 in cima alle preferenzecon il 30% dei consensi secondo ipubblicati il 31 dicembre. Staccatissimi gli avversari a cominciare dal M5S stimato al 17,8%, poco più sotto il Pd al 15,8%. Sotto la doppia cifra troviamo in successione la Lega con l’8,3%, Azione/Italia Viva con l’8% e Forza Italia con il 6,7%, chiude l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi al 3,2%. Ihanno infine chiesto un bilancio agli intervistati dell’anno appena trascorso. La guerra tra Russia e Ucraina ai confini dell’Europa è l’evento globale più significato del 2022 (83%), seguito dalla morte della regina Elisabetta II (60%). Restando all’interno dei confini nazionali sono invece la corsa dell’infazione e la crescita dei ...

Termometro Politico

considerati sono stati realizzati dagli istituti(data di pubblicazione: 23 novembre), EMG (29 novembre), Euromedia (26 novembre), Ipsos (26 novembre), SWG (21 e 28 novembre) e ...considerati sono stati realizzati dagli istituti(data di pubblicazione: 23 novembre), EMG (29 novembre), Euromedia (26 novembre), Ipsos (26 novembre), SWG (21 e 28 novembre) e ... Sondaggi Demopolis: le aspettative degli italiani per il 2023 FDI ha chiuso il 2022 in cima alle preferenze degli italiani con il 30% dei consensi secondo i sondaggi Demopolis pubblicati il 31 dicembre.Per l’80% degli italiani è stata la corsa dell’inflazione, con la crescita dei prezzi dell’energia e del costo della vita, a caratterizzare l’anno che sta per chiudersi. Per 3 cittadini su 4 il 2022 è ...