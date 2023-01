Solo Haaland e Mbappè meglio di Osimhen | i numeri sulle orme di un Pallone d’Oro!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 10 gennaio 2023) Una stagione che si preannuncia memorabile, visti gli incredibilidella prima parte di stagione, è quella di Victor, capocannoniere momentaneo del campionato con 10 reti, seguito da Lautaro Martinez, in seconda posizione ad 8 realizzazioni. Un numero che, visto dasenza troppi approfondimenti, non lascia grande scalpore poichè ci si aspetterebbe un rendimento di questo tipo da un attaccante come il nigeriano, bomber di razza e dominante in un campionato come la Serie A.Napoli Serie Avale 12 punti per il Napoli, in Europaè Mbappe sono più incisivi Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, se si va ad analizzare il peso specifico dei goal realizzati in rapporto ai punti guadagnati dalla ...