Soldini e Maserati mantengono il comando della RORC Transatlantic Race

(Di martedì 10 gennaio 2023) Prosegue la cavalcata dialla, con il team italiano che continua a mantenere la leadershipregata. A poco più di 2000 miglia dal traguardo a Grenada,mantiene le 10 miglia di vantaggio su Snowflake, mentre più staccato si trova Zoulou in terza posizione. Il racconto dialla“Seconda notte dopo la partenza, tutto bene a bordo”, ha spiegato Giovannisulla sua pagina Twitter. “Sono state ore abbastanza intense con un vento intorno ai 20 nodi. Siamo a velocità pazzesche e ho toccato il mio record di velocità di 37, con dei bei ondoni dall’altezza di 2-3 metri: bella sportiva la faccenda! Siamo ...

Multi 70 prende subito la testa della flotta dei multiscafi e quella overall. Alle 13 di oggi 9 gennaio, il trimarano di Giovanniha circa 5 miglia di vantaggio su Zoulou e Snowflake.Nella regata, a bordo diMulti70, Giovanniè accompagnato da 6 velisti professionisti: Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Matteo(ITA), Francesco Pedol (ITA), ... Soldini corre negli Alisei a 20 nodi | Vento e Vele Maserati Multi70, che sulla linea del via ha sofferto leggermente ... con venti nodi e velocità pazzesche,” riferisce da bordo Giovanni Soldini, “Abbiamo toccato picchi di 37 nodi con onde di due tre ...È partita oggi, 8 gennaio 2022 alle ore 14.00 UTC/ora locale (15.00 ora italiana), la 9a edizione della RORC Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Calero Ma ...