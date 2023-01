Snowboard | splendido trionfo di Bormolini nel PSL di Bad Gastein

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023) Mauriziovince il PSL di Bad, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2022/2023. L’azzurro di Livigno conquista un successo straordinario sulle nevi austriache, dove ha dominato in tutti i turni preliminari così come nelle qualificazioni e in finale contro l’austriaco Payer. Terzo il tedesco Baumeister, mentre ai piedi del podio si è piazzato l’altro austriaco Obmann. Per l’azzurro si tratta della prima vittoria in carriera. Al femminile è doppietta austriaca, con Daniela Ulbing che ha avuto la meglio in finale contro al connazionale Riegler. Terza la svizzera Jenny, seguita dalla compagna di squadra Keiser. SportFace.