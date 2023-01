Snowboard | sette azzurri si qualificano per le fasi finali del PSL di Bad Gastein Primo Bormoloini | fuori Roland Fischnaller

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si sono concluse da poco le qualificazioni del PSL di Bad, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023. Sulle nevi austriache i maschi e le femmine si sono dati battaglia tra loro per conquistare il pass per lee tra questi erano presenti anche diecidei quali sono riusciti a passare il turno. In campo maschile Maurizio Bormolini ha messo in mostra un’ottima forma fisica e ha fatto segnare il miglior tempo generale (51.75). Bene anche Aaron March e Marc Hofer, rispettivamente con il quinto e settimo crono assoluto. Hanno poi strappato il pass per leEdwin Coratti (13°) e Gabriel Messner (16° e ultimo tempo buono), mentre sono usciti di scena(18°), Daniele ...