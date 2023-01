(Di martedì 10 gennaio 2023)ha conquistato il secondo posto nel PSL di Bad Gastein, prova valida per ladel2022-2023 di. L’austriaca ha perso il derby casalingo contro l’altra padrona di casa Daniela Ulbing per 72 centesimi, dopo aver battuto la svizzera Jessica Keiser, l’ucraina Annamari Dancha e l’elvetica Patrizia Kummer nei turni precedenti. Fino a qui potrebbe sembrare una normale notizia sportiva, ma a fare clamore è l’età anagrafica della protagonista di questa serata agonistica.ha infatti50L’autentica veterana della tavola è nata il 7 luglio 1973 ed è ormai prossima a festeggiare il mezzo secolo, ma nonostante una carta d’identità tutt’altro che verde è ancora estremamente competitiva ...

OA Sport

Snowboard, chi è Claudia Riegler: seconda in Coppa del Mondo a quasi 50 anni! La prima vittoria nel 1999...