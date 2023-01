Slalom femminile Flachau 2023 | Vlhova al comando della prima manche davanti a Shiffrin | Rossetti in bilico

RaiNews

Shiffrin cerca la sua 83esima vittoria per diventare la sciatrice più vincente di sempre. Due manche in notturna da non ...La statunitense Mikaela Shiffrin è la favorita oggi sulla pista di Flachau, in Austria, dove alle 18.00 comincia lospeciale numero sette della stagione 2022/23. La seconda manche partirà alle 20:45, il tutto in diretta su Rai Sport e in streaming qui su rainews.it e su RaiPlay. Se Shiffrin vincesse anche ... Sci alpino, via allo slalom femminile: sette le Azzurre al cancelletto. La diretta streaming CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PARERE DI PAOLO DE CHIESA SULLA QUESTIONE LARA COLTURI I PETTORALI DI PARTENZA 18.38 Sono scese le prime 22. Al comando Petra Vlhova con 0.17 su Shiffrin, ...FLACHAU - Segui in DIRETTA SCRITTA lo slalom femminile in notturna sulla "Hermann Maier". Mikaela Shiffrin l'occasione per staccare Lindsey Vonn come numero di ...