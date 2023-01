Sindaco irpino indagato per estorsione con metodo mafioso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho sempre operato nella legalità e nella trasparenza. Sono sereno e chiarirò la mia posizione nelle sedi competenti”. Così Costantino Giordano, ildi Monteforte, comune di oltre dieci mila abitanti alle porte di Avellino, commenta la sua iscrizione nel registro degli indagati peraggravata dal. Le indagini della Dda fanno riferimento all’acquisto di un noto ristorante di Montefortefinito all’asta e aggiudicato dalla società, composta da altri due soci, di cui Giordano deteneva una quota del 33 per cento. Secondo gli inquirenti, Giordano si sarebbe rivolto ad uno dei capi storici del Nuovo clan partenio, Nicola Galdieri, per impedire ad altri concorrenti di aggiudicarsi l’immobile. Nel corso del processo in ...