Corriere dello Sport

Secondo i rumorsavrebbe già comunicato la propria decisione dilasciare il club a fine stagione all'amministratore delegato della società Gil Marin ...In panchina: Marfella, Sirigu, Demme, Olivera,, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, ... Tantissimo amaro in bocca per la squadra di Pioli, cheper strada due punti pesantissimi che la ... "Simeone lascia l'Atletico Madrid a fine stagione", l'indiscrezione shock dalla Spagna ROMA - Diego Simeone lascerà l'Atletico Madrid al termine della stagione. E' la voce che rimbalza dalla Spagna (riportata da El Chinguito TV) secondo la quale l'allenatore argentino si separerà dai co ...