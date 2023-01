Firenze Post

Tragedia in un'azienda agricola in Strada del Casone ad Asciano dove undi 86 anni, originario di Murlo, ha perso la vita a seguito di un incidente. A poco è servito l'intervento dei sanitari del 118 dell'Asl che, giunti sul luogo poco dopo le 16, hanno constatato ...... inseguito dafedele viene poi arrestato dalla Polizia 21 Aprile 2022 Lions in piazza a ... 831 nuovi casi, otto decessi 5 Gennaio 2023, il Santa Maria della Scala apre il bando per il ... Siena: anziano muore schiacciato da un enorme sacco di farina in un’azienda agricola Un uomo di 86 anni, proprietario dell'azienda è deceduto, secondo le prime ricostruzioni, schiacciato da un grosso sacco di farina, in circostanze in fase di accertamento ...Intervento del 118, alle 16:07, per un tragico incidente accaduto in un'azienda agricola in Strada del Casone ad Asciano. Un uomo di 86 anni è deceduto. Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Rap ...