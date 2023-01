Sicilia | Falcone | ' sospesa procedura affidamento riscossione tributi'

EventiPress

Qualcuno dovrebbe farsene una ragione", puntualizza. "In realtà a Catania, a Trapani e negli oltre 120 Comuni siciliani che voteranno in primavera, l'elettorato si aspetta di sapere cosa farà ...Il racconto per immagini della vita di Giovannie Paolo Borsellino, a trent'anni dalle ... La mostra, che quest'anno ha ripreso il suo tour itinerante incon il supporto logistico della ... Sicilia: bando tributi locali, Falcone: "Già disposta sospensione ... Si va verso due mesi di esercizio provvisorio e non più uno come previsto dal ddl trasmesso dal governo Schifani nei giorni scorsi, che fissava la data dal 31 gennaio ...Si va verso due mesi di esercizio provvisorio e non più uno come previsto dal ddl trasmesso dal governo Schifani nei giorni scorsi, che fissava la data dal 31 gennaio ...