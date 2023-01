Si rivede Pogba | di nuovo parzialmente in gruppo | i tempi verso il rientro

Sky Sport

Paulsi è allenato parzialmente col gruppo. È questa la principale novità alla ripresa degli allenamenti alla Continassa, dopo l'ottavo successo di fila con l'Udinese e in vista della trasferta di ...La settimana di lavoro alla Continassa inizia con una buona notizia per la Juventus . Tra i giocatori in gruppo, infatti, c'era anche Paulche ha svolto parte dell'allenamento mattutino con il resto dei compagni, come testimoniato dal video pubblicato dalla Juventus sui social. Allegri non potrà contare su di lui nella trasferta ... Juventus, Pogba si rivede in gruppo: parte dell'allenamento con i compagni I due giocatori, riporta Tuttosport, hanno ricominciato a lavorare col pallone e in settimana rientreranno in gruppo.Napoli-Juve si avvicina sempre più velocemente e nel frattempo arriva anche una doppia notizia che mette in allarme i tifosi azzurri.